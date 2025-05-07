شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «كابلات الرياض» إلى 256.2 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وترجع الزيادة في صافي الربح على أساس ربعي بشكل رئيسي إلى زيادة حجم الكميات المباعة وتنوّع المنتجات. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة مجموعة كابلات الرياض في الربع الأول من 2025 بنسبة 51.6% إلى 256.2 مليون ريال، مقابل 168.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، ترجع الزيادة في صافي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المبيعاتوترجع الزيادة في صافي الربح على أساس ربعي بشكل رئيسي إلى زيادة حجم الكميات المباعة وتنوّع المنتجات.