شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «النهدي» إلى 255.2 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة النهدي الطبية في الربع الأول من 2025 بنسبة 9.6% إلى 255.2 مليون ريال، مقابل 232.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، سجلت الشركة نمواً في صافي الأرباح نتيجة إلى الأسباب التالية:
- إجمالي الربح: ارتفع إجمالي الربح بنسبة 10.5٪ أو 90.1 مليون ريال ليصل إلى 950.9 مليون ريال مقارنة بـ 860.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مدفوعاً بالاداء القوي في مبيعات القطاعات الرئيسية الخاصة بأعمال التجزئة.
في حين وصل الهامش الإجمالي لـ 36.1٪ مقارنة بـ 38.1٪ للربع المماثل من العام السابق. يُعزى الضغط الواقع على هامش الأرباح الإجمالية بشكل رئيسي إلى النمو المتسارع في قطاعي خدمات الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية، حيث يعمل هذان القطاعان بهوامش إجمالية أقل، رغم استفادتهما من انخفاض المصاريف التشغيلية.
- الأرباح التشغيلية: نمت الأرباح التشغيلية بنسبة 16.6٪، بما يتماشى مع نمو المبيعات، مدعوماً بزيادة إجمالي الأرباح.
وقابل هذا الارتفاع زيادة جزئية في المصروفات التشغيلية بمبلغ 50.1 مليون ريال، نتيجة استمرار الشركة في الاستثمار في مبادراتها الاستراتيجية والمتضمنة الافتتاحات الجديدة الخاصة بقطاع التجزئة وقطاعي خدمات الرعاية الصحية ومجال البيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتحول الرقمي.
وعلى الرغم من الزيادة في المصروفات التشغيلية، فقد شهدت الأرباح التشغيلية تحسن كنسبة مئوية من المبيعات بنسبة 2.1٪، لتصل إلى 26.1٪، مقارنة بـ 28.2٪ في الربع المماثل من العام السابق.
ومكن ذلك الشركة من تسريع وتيرة استثماراتها عبر إعادة استثمار التوفير الناتج من برامج تعزيز الكفاءة التشغيلية، مع الحفاظ على مستويات منضبطة لهوامش الربح.
وبذلك بلغت الأرباح التشغيلية 270.0 مليون ريال مقارنة بـ 231.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
علاوة على ذلك، سُجلت زيادة صافية بمبلغ 28.0 مليون ريال في المصروفات غير التشغيلية، والذي يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصاريف البنكية والفوائد المتعلقة بالتزامات عقود الإيجار وذلك لدعم النمو الحاصل في المبيعات وتوسع الأعمال.
تجدر الإشارة بالذكر إلى أن مخصص الزكاة شمل عكس مخصص غير متكرر بقيمة 17.8 مليون ريال والذي نتج عن إغلاق الربط الزكوي لمعظم السنوات السابقة. مما أدى إلى انخفاض مبلغ 11.9 مليون ريال في مخصصات الزكاة.
ارتفع صافي ربح الشركة على أساس ربعي بنسبة 61.6٪ أو 97.3 مليون ريال، مدفوعا بشكل أساسي بزيادة إجمالي الربح من ارتفاع المبيعات، وانخفاض المصروفات التشغيلية وذلك نتيجة التغير في طبيعة أنماط الإنفاق والاستثمار في العمليات التشغيلية، وعكس مخصص غير متكرر للزكاة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، سجلت الشركة نمواً في صافي الأرباح نتيجة إلى الأسباب التالية:
- إجمالي الربح: ارتفع إجمالي الربح بنسبة 10.5٪ أو 90.1 مليون ريال ليصل إلى 950.9 مليون ريال مقارنة بـ 860.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مدفوعاً بالاداء القوي في مبيعات القطاعات الرئيسية الخاصة بأعمال التجزئة.
في حين وصل الهامش الإجمالي لـ 36.1٪ مقارنة بـ 38.1٪ للربع المماثل من العام السابق. يُعزى الضغط الواقع على هامش الأرباح الإجمالية بشكل رئيسي إلى النمو المتسارع في قطاعي خدمات الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية، حيث يعمل هذان القطاعان بهوامش إجمالية أقل، رغم استفادتهما من انخفاض المصاريف التشغيلية.
- الأرباح التشغيلية: نمت الأرباح التشغيلية بنسبة 16.6٪، بما يتماشى مع نمو المبيعات، مدعوماً بزيادة إجمالي الأرباح.
وقابل هذا الارتفاع زيادة جزئية في المصروفات التشغيلية بمبلغ 50.1 مليون ريال، نتيجة استمرار الشركة في الاستثمار في مبادراتها الاستراتيجية والمتضمنة الافتتاحات الجديدة الخاصة بقطاع التجزئة وقطاعي خدمات الرعاية الصحية ومجال البيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتحول الرقمي.
وعلى الرغم من الزيادة في المصروفات التشغيلية، فقد شهدت الأرباح التشغيلية تحسن كنسبة مئوية من المبيعات بنسبة 2.1٪، لتصل إلى 26.1٪، مقارنة بـ 28.2٪ في الربع المماثل من العام السابق.
ومكن ذلك الشركة من تسريع وتيرة استثماراتها عبر إعادة استثمار التوفير الناتج من برامج تعزيز الكفاءة التشغيلية، مع الحفاظ على مستويات منضبطة لهوامش الربح.
وبذلك بلغت الأرباح التشغيلية 270.0 مليون ريال مقارنة بـ 231.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
علاوة على ذلك، سُجلت زيادة صافية بمبلغ 28.0 مليون ريال في المصروفات غير التشغيلية، والذي يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصاريف البنكية والفوائد المتعلقة بالتزامات عقود الإيجار وذلك لدعم النمو الحاصل في المبيعات وتوسع الأعمال.
تجدر الإشارة بالذكر إلى أن مخصص الزكاة شمل عكس مخصص غير متكرر بقيمة 17.8 مليون ريال والذي نتج عن إغلاق الربط الزكوي لمعظم السنوات السابقة. مما أدى إلى انخفاض مبلغ 11.9 مليون ريال في مخصصات الزكاة.
ارتفع صافي ربح الشركة على أساس ربعي بنسبة 61.6٪ أو 97.3 مليون ريال، مدفوعا بشكل أساسي بزيادة إجمالي الربح من ارتفاع المبيعات، وانخفاض المصروفات التشغيلية وذلك نتيجة التغير في طبيعة أنماط الإنفاق والاستثمار في العمليات التشغيلية، وعكس مخصص غير متكرر للزكاة.