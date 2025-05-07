شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «لومي» إلى 53.2 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة لومي للتأجير في الربع الأول من 2025 بنسبة 18.9% إلى 53.2 مليون ريال، مقابل 44.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، ارتفع صافي الربح بنسبة 18.9% على أساس سنوي ليصل إلى 53 مليون ريال بالربع الأول من عام 2025م، مما يعكس تحسن بالأداء التشغيلي وانخفاض تكاليف التمويل.
وارتفع صافي الربح إلى 53 مليون ريال، بمعدل نمو 7% بالربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع الرابع من عام 2024. مما يعكس تحسن في هامش الربح الإجمالي وانخفاض تكاليف التمويل.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، ارتفع صافي الربح بنسبة 18.9% على أساس سنوي ليصل إلى 53 مليون ريال بالربع الأول من عام 2025م، مما يعكس تحسن بالأداء التشغيلي وانخفاض تكاليف التمويل.
وارتفع صافي الربح إلى 53 مليون ريال، بمعدل نمو 7% بالربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع الرابع من عام 2024. مما يعكس تحسن في هامش الربح الإجمالي وانخفاض تكاليف التمويل.