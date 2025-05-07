الاقتصاد

ارتفاع أرباح «لومي» إلى 53.2 مليون ريال في الربع الأول من 2025

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «لومي» إلى 53.2 مليون ريال في الربع الأول من 2025

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «لومي» إلى 53.2 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة لومي للتأجير في الربع الأول من 2025 بنسبة 18.9% إلى 53.2 مليون ريال، مقابل 44.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، ارتفع صافي الربح بنسبة 18.9% على أساس سنوي ليصل إلى 53 مليون ريال بالربع الأول من عام 2025م، مما يعكس تحسن بالأداء التشغيلي وانخفاض تكاليف التمويل.
وارتفع صافي الربح إلى 53 مليون ريال، بمعدل نمو 7% بالربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع الرابع من عام 2024. مما يعكس تحسن في هامش الربح الإجمالي وانخفاض تكاليف التمويل.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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