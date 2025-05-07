شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «الوطنية للتأمين» إلى 6.2 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

بلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين في الربع الحالي 6,238 مليون ريال مقابل الربع المماثل من العام السابق 27,281 مليون ريال، أي بانخفاض قدره 77.13%.

ويعود ذلك بسبب انخفاض نتائج خدمة التأمين من عمليات الشركة المباشرة بمبلغ 17,537 مليون ريال والتي تشكل انخفاض بنسبة 76.47%.

بلغ صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين في الربع الحالي 9,738 مليون ريال مقابل الربع السابق 33,819 مليون ريال، أي بانخفاض قدره 71.21%.

بلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين في الربع الحالي 6,238 مليون ريال مقابل الربع السابق 32,486 مليون ريال، أي بانخفاض قدره 80.80%. ويعود ذلك للأسباب الرئيسية التالية:

- انخفاض نتائج خدمة التأمين من عمليات الشركة المباشرة بمبلغ 15,635 مليون ريال والتي تشكل انخفاض بنسبة 74.34%.

- انخفاض في إيرادات الإستثمار بمبلغ 3,474 مليون ريال والتي تشكل انخفاض بنسبة 17.70%. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح الشركة الوطنية للتأمين في الربع الأول من 2025 بنسبة 77% إلى 6.2 مليون ريال، مقابل 27.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، بلغ صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين في الربع الحالي 9,738 مليون ريال مقابل الربع المماثل من العام السابق 31,531 مليون ريال، أي بانخفاض قدره 69.12%.بلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين في الربع الحالي 6,238 مليون ريال مقابل الربع المماثل من العام السابق 27,281 مليون ريال، أي بانخفاض قدره 77.13%.ويعود ذلك بسبب انخفاض نتائج خدمة التأمين من عمليات الشركة المباشرة بمبلغ 17,537 مليون ريال والتي تشكل انخفاض بنسبة 76.47%.بلغ صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين في الربع الحالي 9,738 مليون ريال مقابل الربع السابق 33,819 مليون ريال، أي بانخفاض قدره 71.21%.بلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين في الربع الحالي 6,238 مليون ريال مقابل الربع السابق 32,486 مليون ريال، أي بانخفاض قدره 80.80%. ويعود ذلك للأسباب الرئيسية التالية:- انخفاض نتائج خدمة التأمين من عمليات الشركة المباشرة بمبلغ 15,635 مليون ريال والتي تشكل انخفاض بنسبة 74.34%.- انخفاض في إيرادات الإستثمار بمبلغ 3,474 مليون ريال والتي تشكل انخفاض بنسبة 17.70%.