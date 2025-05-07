شكرا لقرائتكم خبر عن «جي آي جي» تتحول للربحية بـ27.1 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

التغييرات المواتية:

(1) زيادة صافي نتائج خدمات التأمين بمقدار 45 مليون ريال، ويعود ذلك أساسًا إلى انخفاض صافي تكلفة خدمات التأمين، لا سيما في قطاع الممتلكات والحوادث.

(2) انخفاض صافي تكلفة التمويل بمقدار 5 ملايين ريال.

التغيرات غير المواتية:

تم تعويض ما سبق جزئيًا بانخفاض في دخل الاستثمار بمقدار 3 ملايين ريال.

يعود انخفاض صافي الربح على أساس ربعي، بمقدار 17 مليون ريال بشكل رئيس إلى:

التغيرات غير المواتية:

زيادة صافي تكاليف التمويل بمقدار 27 مليون ريال، ويرجع ذلك أساسًا إلى قطاع المركبات و قطاع الممتلكات والحوادث.

التغيرات المواتية:

تم تعويض ما سبق جزئيًا بما يلي:

(1) زيادة صافي نتائج خدمات التأمين بمقدار 6 ملايين ريال، ويعزى ذلك أساسًا إلى زيادة إيرادات التأمين بمقدار 5 ملايين ريال.

(2) زيادة دخل الاستثمار بمقدار 3 ملايين ريال مقارنة بالربع السابق. الدمام - شريف احمد - تحولت مجموعة الخليج للتأمين (جي آي جي) للربحية في الربع الأول من 2025 بـ27.1 مليون ريال، مقابل خسائر بـ20.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود ارتفاع صافي الربح بمقدار 47 مليون ريال بشكل رئيس إلى:التغييرات المواتية:(1) زيادة صافي نتائج خدمات التأمين بمقدار 45 مليون ريال، ويعود ذلك أساسًا إلى انخفاض صافي تكلفة خدمات التأمين، لا سيما في قطاع الممتلكات والحوادث.(2) انخفاض صافي تكلفة التمويل بمقدار 5 ملايين ريال.التغيرات غير المواتية:تم تعويض ما سبق جزئيًا بانخفاض في دخل الاستثمار بمقدار 3 ملايين ريال.يعود انخفاض صافي الربح على أساس ربعي، بمقدار 17 مليون ريال بشكل رئيس إلى:التغيرات غير المواتية:زيادة صافي تكاليف التمويل بمقدار 27 مليون ريال، ويرجع ذلك أساسًا إلى قطاع المركبات و قطاع الممتلكات والحوادث.التغيرات المواتية:تم تعويض ما سبق جزئيًا بما يلي:(1) زيادة صافي نتائج خدمات التأمين بمقدار 6 ملايين ريال، ويعزى ذلك أساسًا إلى زيادة إيرادات التأمين بمقدار 5 ملايين ريال.(2) زيادة دخل الاستثمار بمقدار 3 ملايين ريال مقارنة بالربع السابق.