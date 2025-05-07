شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «صافولا» إلى 189.16 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

تجدر الإشارة إلى أنه، بعد تعديل صافي الربح للربع الأول من العام السابق باستبعاد ما يلي:

(أ) تأثير العمليات المتوقفة، و(ب) حصة المجموعة من أرباح الاستثمار في شركة المراعي الموزع على المساهمين المستحقين، و(ج) تكاليف التمويل المتعلقة بالديون التي تمت تسويتها في عام 2024م، سيصبح صافي ربح المجموعة في الربع الأول من عام 2025م أعلى من صافي الربح المعدل للربع الأول من عام 2024م البالغ 170,3 مليون ريال ، وذلك بزيادة قدرها 18.8 مليون ريال.

وترجع الزيادة في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بصافي الربح المعدل للربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى:

- ارتفاع صافي ربح قطاع التجزئة في الربع الأول من عام 2024م من 33 مليون ريال إلى 39 مليون ريال في الربع الأول من عام 2025م، والذي يعود بشكل رئيسي إلى التأثير الإيجابي لبرنامج تحسين تجربة العميل (CXR).

- تحسن حصة المجموعة من نتائج شركات زميلة (بعد استبعاد حصة المجموعة من أرباح شركة المراعي والشركة المصرية المتحدة للسكر)، إذ تحولت حصة المجموعة المعدلة بعد هذا الاستبعاد من خسارة قدرها 1,6 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024م إلى أرباح قدرها 10.4 مليون ريال في الربع الأول من عام 2025م.

- انخفاض صافي تكلفة التمويل.

-انخفاض مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.

وجاءت الزيادة في صافي الربح على أساس معدل للربع الحالي على الرغم من التالي:

-انخفاض صافي الربح في قطاع تصنيع الأغذية من 174 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024م إلى 154 مليون ريال في الربع الأول من عام 2025م، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى عودة هامش الربح إلى مستوياته الطبيعية في قطاع زيوت الطعام في السوق السعودي. ويأتي الانخفاض في صافي ربح قطاع تصنيع الأغذية على الرغم من عدم تسجيل خسائر صرف عملات أجنبية المسجلة في الربع الأول من عام 2024م بقيمة109 مليون ريال، بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري.

- انخفاض أداء قطاع الخدمات الغذائية (هرفي)، إذ تحول الأداء من صافي ربح قدره 0.4 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024م إلى صافي خسارة قدرها 18.6 مليون ريال في الربع الأول من عام 2025م.

- ارتفاع المصاريف التشغيلية.

سجلت المجموعة صافي ربح خلال الربع الأول من عام 2025م بلغ 189 مليون ريال مقابل صافي ربح بلغ 9,3مليار ريال للربع السابق، ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي الى ما يلي:

- عدم وجود الربح غير المتكرر المسجل في الربع الرابع من عام 2024م بقيمة 11.3 مليار ريال والناتج عن توزيع كامل حصة مجموعة صافولا في شركة المراعي البالغة 34.52% على مساهمي صافولا المستحقين.

- انخفاض صافي ربح قطاع التجزئة بمقدار 18.6 مليون ريال، والمتحقق في الربع الرابع من عام 2024م نتيجة عكس الانخفاض في صافي القيمة غير متكرر بقيمة 16.8 مليون ريال على بعض الأصول غير المتداولة.

- انخفاض حصة المجموعة من أرباح شركات زميلة والذي يرجع بشكل أساسي إلى توزيع كامل حصة مجموعة صافولا في شركة المراعي على مساهمي مجموعة صافولا المستحقين.

ويأتي انخفاض صافي الربح على الرغم مما يلي:

- ارتفاع صافي ربح قطاع تصنيع الأغذية بمبلغ وقدره 2.1 مليار ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى غياب تأثيرات البنود غير المتكررة التالية التي أثرت على الربع الرابع من العام 2024م:

أ- تسجيل خسارة غير متكررة بلغت 1.5 مليار ريال الناتجة عن بيع عمليات المجموعة في إيران، والتي شملت 0.3 مليار ريال مسجلة في الأرباح المبقاة، والأثر الصافي المتبقي للعمليات المتوقفة والذي بلغ 1.1 مليار ريال والمعدل لصافي الربح التشغيلي بقيمة 98 مليون ريال خلال العام 2024م.

ب تسجيل خسارة غير متكررة بلغت 0.3 مليار ريال الناتجة عن توقف العمليات التشغيلية في السودان.

ج- التأثير غير المتكرر لإلغاء تصنيف الشركة المصرية المتحدة للسكر كشركة زميلة، بقيمة 139 مليون ريال، منها 97.2 مليون ريال مسجلة في قطاع تصنيع الأغذية.

د- تسجيل صافي مخصص انخفاض القيمة بمبلغ 310.8 مليون ريال لبعض الأصول غير المتداولة.

-عدم وجود بند غير متكرر والمتعلق بصافي انخفاض في القيمة في الربع الأول من عام 2025م بقيمة 96.4 مليون ريال، والذي كان مسجلاً في الربع الرابع من عام 2024م لبعض الأصول غير المتداولة، وخاصة في قطاع الأغذية المجمدة.

-تحسن أداء قطاع خدمات الأغذية (هرفي)، الذي تحول من خسارة صافية قدرها 59.9 مليون ريال في الربع السابق إلى خسارة صافية قدرها 18.6 مليون ريال في الربع الأول من عام 2025م.

- انخفاض المصاريف التشغيلية.

- انخفاض صافي تكلفة التمويل.

- انخفاض مصروفات الزكاة وضريبة الدخل. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح مجموعة صافولا في الربع الأول من 2025 بنسبة 45.8%، إلى 189.16 مليون ريال، مقابل 348.71 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعكس ذلك بشكل رئيسي انقطاع حصة المجموعة من أرباح استثمارها السابق في شركة المراعي والبالغة (236.7 مليون ريال) بعد أن قامت بتوزيع كامل حصتها في شركة المراعي على مساهمي المجموعة المستحقين والذي تم تعويضه جزئياً بالانخفاض في تكاليف التمويل الناتجة عن سداد الديون التي تمت في عام 2024م التي بلغت (89.6 مليون ريال).تجدر الإشارة إلى أنه، بعد تعديل صافي الربح للربع الأول من العام السابق باستبعاد ما يلي:(أ) تأثير العمليات المتوقفة، و(ب) حصة المجموعة من أرباح الاستثمار في شركة المراعي الموزع على المساهمين المستحقين، و(ج) تكاليف التمويل المتعلقة بالديون التي تمت تسويتها في عام 2024م، سيصبح صافي ربح المجموعة في الربع الأول من عام 2025م أعلى من صافي الربح المعدل للربع الأول من عام 2024م البالغ 170,3 مليون ريال ، وذلك بزيادة قدرها 18.8 مليون ريال.وترجع الزيادة في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بصافي الربح المعدل للربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى:- ارتفاع صافي ربح قطاع التجزئة في الربع الأول من عام 2024م من 33 مليون ريال إلى 39 مليون ريال في الربع الأول من عام 2025م، والذي يعود بشكل رئيسي إلى التأثير الإيجابي لبرنامج تحسين تجربة العميل (CXR).- تحسن حصة المجموعة من نتائج شركات زميلة (بعد استبعاد حصة المجموعة من أرباح شركة المراعي والشركة المصرية المتحدة للسكر)، إذ تحولت حصة المجموعة المعدلة بعد هذا الاستبعاد من خسارة قدرها 1,6 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024م إلى أرباح قدرها 10.4 مليون ريال في الربع الأول من عام 2025م.- انخفاض صافي تكلفة التمويل.-انخفاض مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.وجاءت الزيادة في صافي الربح على أساس معدل للربع الحالي على الرغم من التالي:-انخفاض صافي الربح في قطاع تصنيع الأغذية من 174 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024م إلى 154 مليون ريال في الربع الأول من عام 2025م، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى عودة هامش الربح إلى مستوياته الطبيعية في قطاع زيوت الطعام في السوق السعودي. ويأتي الانخفاض في صافي ربح قطاع تصنيع الأغذية على الرغم من عدم تسجيل خسائر صرف عملات أجنبية المسجلة في الربع الأول من عام 2024م بقيمة109 مليون ريال، بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري.- انخفاض أداء قطاع الخدمات الغذائية (هرفي)، إذ تحول الأداء من صافي ربح قدره 0.4 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024م إلى صافي خسارة قدرها 18.6 مليون ريال في الربع الأول من عام 2025م.- ارتفاع المصاريف التشغيلية.سجلت المجموعة صافي ربح خلال الربع الأول من عام 2025م بلغ 189 مليون ريال مقابل صافي ربح بلغ 9,3مليار ريال للربع السابق، ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي الى ما يلي:- عدم وجود الربح غير المتكرر المسجل في الربع الرابع من عام 2024م بقيمة 11.3 مليار ريال والناتج عن توزيع كامل حصة مجموعة صافولا في شركة المراعي البالغة 34.52% على مساهمي صافولا المستحقين.- انخفاض صافي ربح قطاع التجزئة بمقدار 18.6 مليون ريال، والمتحقق في الربع الرابع من عام 2024م نتيجة عكس الانخفاض في صافي القيمة غير متكرر بقيمة 16.8 مليون ريال على بعض الأصول غير المتداولة.- انخفاض حصة المجموعة من أرباح شركات زميلة والذي يرجع بشكل أساسي إلى توزيع كامل حصة مجموعة صافولا في شركة المراعي على مساهمي مجموعة صافولا المستحقين.ويأتي انخفاض صافي الربح على الرغم مما يلي:- ارتفاع صافي ربح قطاع تصنيع الأغذية بمبلغ وقدره 2.1 مليار ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى غياب تأثيرات البنود غير المتكررة التالية التي أثرت على الربع الرابع من العام 2024م:أ- تسجيل خسارة غير متكررة بلغت 1.5 مليار ريال الناتجة عن بيع عمليات المجموعة في إيران، والتي شملت 0.3 مليار ريال مسجلة في الأرباح المبقاة، والأثر الصافي المتبقي للعمليات المتوقفة والذي بلغ 1.1 مليار ريال والمعدل لصافي الربح التشغيلي بقيمة 98 مليون ريال خلال العام 2024م.ب تسجيل خسارة غير متكررة بلغت 0.3 مليار ريال الناتجة عن توقف العمليات التشغيلية في السودان.ج- التأثير غير المتكرر لإلغاء تصنيف الشركة المصرية المتحدة للسكر كشركة زميلة، بقيمة 139 مليون ريال، منها 97.2 مليون ريال مسجلة في قطاع تصنيع الأغذية.د- تسجيل صافي مخصص انخفاض القيمة بمبلغ 310.8 مليون ريال لبعض الأصول غير المتداولة.-عدم وجود بند غير متكرر والمتعلق بصافي انخفاض في القيمة في الربع الأول من عام 2025م بقيمة 96.4 مليون ريال، والذي كان مسجلاً في الربع الرابع من عام 2024م لبعض الأصول غير المتداولة، وخاصة في قطاع الأغذية المجمدة.-تحسن أداء قطاع خدمات الأغذية (هرفي)، الذي تحول من خسارة صافية قدرها 59.9 مليون ريال في الربع السابق إلى خسارة صافية قدرها 18.6 مليون ريال في الربع الأول من عام 2025م.- انخفاض المصاريف التشغيلية.- انخفاض صافي تكلفة التمويل.- انخفاض مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.