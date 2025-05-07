شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع مشروعات "حياة كريمة" بمحافظات الأقصر والفيوم وكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مساء أمس لمتابعة سير العمل بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بمحافظات الأقصر وكفرالشيخ والفيوم، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتناول الاجتماع، مستجدات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركزي إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، والتي تشمل تنفيذ محطة معالجة الحلة والدير بمركز إسنا، وتوسعات محطة معالجة أرمنت بمركز أرمنت، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الأقصر.

كما تناول الاجتماع، مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة " بمركزي إطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بجانب متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة بمركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بضغط كافة الأعمال الجاري تنفيذها وعدم تأخير الانتهاء من المشروعات والالتزام بالمدد الزمنية المقررة لها، بجانب رصد نسب الإنجاز بكافة المشروعات الجاري تنفيذها بشكل أسبوعي.