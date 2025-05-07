الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 7-5-2025 بالبنوك الرئيسية

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سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 7-5-2025 بالبنوك الرئيسية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروه الغول

الأربعاء، 07 مايو 2025 10:06 ص

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 7مايو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.86جنيه للشراء.

13.93جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.95جنيه للشراء.

13.92جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.95جنيه للشراء.

13.90جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.84جنيه للشراء.

13.93جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.94جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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