شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 7-5-2025 فى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-5-2025 فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصري، بالبنك المركزي عند 50.61 جنيه للشراء 50.74 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، فى البنك الأهلي 50.60 جنيه للشراء 50.70 جنيه البيع، فى بنك مصر 50.60 جنيه للشراء 50.70 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.60 جنيه للشراء 50.70 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.60 جنيه للشراء 50.70 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.