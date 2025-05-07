شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الذهب باتحاد الصناعات عن استقرار نسبي في أسعار الذهب بالسوق المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025، وسط حالة ترقب تسود الأسواق المحلية والعالمية في انتظار ما ستسفر عنه نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم المستويات التالية:

عيار 24: 5542 جنيهًا للجرام.

عيار 21 : 4850 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 3233 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب : 38800 جنيها.



ويُولي المستثمرون اهتمامًا كبيرًا بالمؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي، جيروم باول، المرتقب في وقت لاحق من اليوم، حيث يبحث الجميع عن أي مؤشرات قد تكشف ملامح السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة. ويأتي هذا الترقب في أعقاب قرار الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50% منذ ديسمبر الماضي، في محاولة لتحقيق توازن دقيق بين كبح جماح التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

ويرى محللون أن نتائج الاجتماع وتعليقات باول قد تترك أثرًا مباشرًا على أسعار الذهب عالميًا، حيث إن أي تلميحات بشأن تشديد السياسة النقدية قد تضغط على المعدن النفيس، في حين أن الإشارة إلى تخفيف هذا التشديد قد تعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

محليًا، تظل أسعار الذهب مرتبطة بشكل وثيق بالسعر العالمي للأوقية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب عوامل العرض والطلب داخل السوق المصري. ويحتفظ عيار 21 بمكانته كالأكثر طلبًا بين المتعاملين، لا سيما في مناطق الدلتا وصعيد مصر.