شكرا لقرائتكم خبر عن فى التعاملات الصباحية.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 7 - 5 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى التعاملات الصباحية؛ يقدم الخليج 365 خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار الدولار وباقى العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 7- 5 - 2025، ووفقا للبنك الأهلى المصرى.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، وهى الدولار الأمريكى، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودى، والدرهم الإماراتي، والريال القطرى.

حيث تعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير فى سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.



‏‎وجاءت الأسعار كالتالي:

‏‎سعر الدولار اليوم

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.

‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم

57.09 جنيه للشراء.

57.55 جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

67.11 جنيه للشراء.

67.61 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

164.31 جنيه للشراء

165.41 جنيه للبيع

‏‎سعر الريال السعودى اليوم

13.44 جنيه للشراء.

13.52 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتى اليوم

13.76 جنيه للشراء.

13.80 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال القطرى اليوم

12.84 جنيه للشراء.

13.91 جنيه للبيع.