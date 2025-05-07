شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة في السوق المصري، خلال التعاملات الأخيرة داخل البنوك المصرية. ويحرص ”الخليج 365” على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصرى لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار. وسجل سعر الدولار بالبنك المركزى 50.70 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.74 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

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