شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب تكشف تطورات سعر الذهب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات سوق الذهب آخر تطورات سعر الذهب في السوق المصرية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 7 مايو 2025، مع حالة من الاستقرار النسبي، وذلك بالتزامن مع ترقب حذر يسود الأسواق المحلية والعالمية انتظارًا لما سيصدر عن اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتأثيره المحتمل على حركة الأسواق.

واستقرت أسعار الذهب في مصر اليوم عند المستويات التالية:

* عيار 24: 5542 جنيهًا للجرام.

* عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4850 جنيهًا للجرام.

* عيار 18: 3233 جنيهًا للجرام.

* الجنيه الذهب: 38800 جنيهًا.

ويعلق المستثمرون آمالهم على المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم، بحثًا عن إشارات واضحة حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية الأمريكية. ويأتي هذا الترقب بعد قرار الفيدرالي الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25% و4.50%، وهو ما يعكس حذر البنك المركزي الأمريكي في الموازنة بين جهود كبح التضخم ودعم استمرار النمو الاقتصادي.

من المتوقع أن يكون لنتائج اجتماع الفيدرالي وتصريحات رئيسه تأثير كبير على تحركات أسعار الذهب على المستويين العالمي والمحلي. ففي حال أشارت التصريحات إلى توجه نحو تشديد نقدي أسرع من المتوقع، قد نشهد ضغوطًا على أسعار الذهب. وعلى العكس من ذلك، فإن أي إشارة إلى تراجع حدة التشديد النقدي قد تدعم ارتفاع المعدن الأصفر.

وعلى الصعيد المحلي، تظل أسعار الذهب مرتبطة بشكل وثيق بالسعر العالمي للأوقية وتحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى ديناميكيات العرض والطلب داخل السوق. ويولي المتعاملون اهتمامًا خاصًا بسعر عيار 21 باعتباره الأكثر رواجًا في السوق المصرية، خاصة في مناطق الصعيد والدلتا.