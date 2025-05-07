شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على "نصباية" الاستثمار فى المنصات الإلكترونية لتحقيق أرباح وهمية والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، المواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات من قبل بعض الأفراد والجهات عبر صفحات ومنصات إلكترونية للاستثمار في أدوات ومنتجات مالية أو تلقى أموال بغرض الاستثمار بالمخالفة للقوانين المصرية، تعرض المتعاملين فيها لمخاطر جسيمة، وتضع مقدميها تحت طائلة المسائلة القانونية.

س - ما هو دور ومهام الهيئة العامة للرقابة المالية؟

ج- الهيئة العامة للرقابة المالية هي جهة رقابية مستقلة وفقا للدستور المصري، دورها مراقبة ومنح تراخيص وتنظيم الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

س - وما هي الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة؟

الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة هي، أنشطة الـتأمين (شركات، وصناديق التأمين الحكومية والخاصة، ومجمعات التأمين)، وأنشطة سوق رأس المال (أسهم، وسندات، وصناديق استثمار، ووثائق صناديق الاستثمار)، وأنشطة التمويل غير المصرفي (تمويل عقاري، تأجير تمويلي، تمويل استهلاكي، تمويل مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر).

س- وماذا يعني الاكتتاب؟

ج- أحد طرق تمويل الشركات والمشروعات من خلال طرح جزء من الشركة في صورة أسهم للمواطنين والمستثمرين بغرض تمويل النشاط أو زيادته، والاكتتاب له قواعد وإجراءات بينظمها قانون سوق رأس المال تحت إشراف ورقابة الهيئة.

س- ولماذا حذرت المواطنين من دعوات عدة جهات لهم بالاستثمار أو الحصول على تمويل؟

ج- انتشرت في الفترة الأخيرة دعوات من أفراد، وشركات، ومصانع، وحتى أصحاب أراضي زراعية (ليست مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية وغير مسجلين لديها ) بتروّج لجمع تمويلات وتتتلقى أموال وتعد المواطنين بأرباح وبتسميها (مضمونة)، مما يخالف القانون رقم 146 لسنة 1988.

أما إذا كان ترويج ودعوة المواطنين للاكتتاب في الأسهم فهذا يحالف قانون سوق رأس المال الذي يشترط موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات,وذلك وفقا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 في مادته رقم 4 والتي لا تجيز الدعوة إلى اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب تعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.

س- وماذا عن دعوات تلقي الاكتتابات التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي؟

ج- دعوات الاكتتاب في الشركات أو المصانع أو المزارع مقابل عائد ضخم في وقت قصير وغيرها من الوعود، لابد للمواطن أن يتأكد أن الشركة التي تعرض الاكتتاب مرخص ليها من الهيئة العامة للرقابة المالية بحكم القانون.

س- وما هي الشركات المسموح لها بالاكتتاب؟

ج- الاكتتاب له إجراءات عديدة وأهم خطوة فيها اعتماد نشرة اكتتاب من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتتضمن نشرة الاكتتاب كل التفاصيل التي تضمن حق المكتتبين (المساهمين والستثمرين الجدد).

س- وما الفارق بين تلقي الأموال بغرض الاستثمار والتجارة؟

ج- دعوة جمهور عام غير محدد لتلقي أموال من خلال الاكتتاب بغرض استثمارها مقابل أرباح دون موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة اكتتاب أو مذكرة معلومات يعد مخالفة لقانون تلقي الأموال ويعرض الجهة للمساءلة قانونية.



أما التجارة فهي معاملة بين أطراف معلومة لبعضها البعض وللمالك حق على الأصل مباشرة وتكون بعقود مشهرة ومسجلة.

س- وما هى مخاطر التعامل مع جهات استثمار غير مرخصة من الهيئة؟

ج- التعرض للنصب وضياع أمواله وحقه، كما أن المساعدة في للترويج للاكتتاب يتعرض للمحاسبة من نشاط غير مرخص.

س- وكيف تعرف أن الشركة غير مرخص لها الاكتتاب؟

ج- من خلال الدخول للموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية للتعرف على قائمة الشركات المرخصة لهم ممارسة النشاط.