شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 7-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار استقرارا امام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، خلال التعاملات الأخيرة داخل البنوك المصرية.

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار. وسجل سعر الدولار بالبنك المركزى 50.70 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.74 جنيه للشراء و 50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

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