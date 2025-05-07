شكرا لقرائتكم خبر عن تدعم التكامل مع الطاقة المتجددة.. 5 محاور رئيسية لمبادرة" أوابك" الإرشادية للهيدروجين والان مع تفاصيل الخبر

تتضمن مبادرة " أوابك" الإرشادية للهيدروجين، وهي مبادرة إرشادية تهدف إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال الهيدروجين، وتحديات سلاسل الإمداد، وكيفية التكامل بين الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة، وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال ،على 5محاور رئيسية تتضمن الأتى ..

1-تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل المعرفة: من خلال الدعوة إلى إنشاء منصة عربية مشتركة لتبادل البيانات والتجارب، وتنظيم ورش عمل دورية، وتشكيل فريق خبراء مشترك لمتابعة تطورات صناعة الهيدروجين، وإصدار دليل دوري لأفضل الممارسات والمواصفات القياسية.

2- تعزيز البحث العلمي والابتكار: دعم البرامج البحثية في تقنيات إنتاج الهيدروجين، مثل التحليل الكهربائي والتقاط الكربون، وتشجيع التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث العربية لتطوير حلول تكنولوجية محلية.

3-دعم التكامل مع الطاقة المتجددة: تطوير استراتيجيات وطنية لتكامل إنتاج الهيدروجين مع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتهيئة البنية التحتية لخفض التكاليف التشغيلية.

4- تجاوز التحديات التقنية والاستثمارية: إعداد دراسات لتطوير شبكات نقل وتخزين الهيدروجين، والاستفادة من شبكات الغاز القائمة، بالإضافة إلى السعي نحو التعاون مع الهيئات الأوروبية والدولية لنقل الخبرات.

5- دعم القدرات الوطنية وبناء الكوادر: إطلاق برامج تدريب مهنى وإدماج موضوعات الهيدروجين في المناهج الأكاديمية بالجامعات والمعاهد الفنية..



يذكر أن الأمين العام لمنظمة "أوابك"المهندس جمال عيسى اللوغاني قد أكد أن هذه المبادرة تأتي تتويجاً لجهود المنظمة في مجال الهيدروجين منذ نحو خمس سنوات، والتي عملت المنظمة خلالها على إعداد سلسلة من الدراسات المتخصصة في إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين ومشتقاته، ونشر تقارير دورية ترصد التطورات على المستويين العربي والدولي، موضحاً أن تلك الدراسات والتقارير باتت مصدراَ ومرجعاَ رئيسياً في هذا القطاع. علاوة على ما قامت به المنظمة من تنظيم ندوات وورش عمل سنوية حول الهيدروجين، وكذلك مشاركتها الفعالة في العديد من المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ومن بينها لجنة خبراء الغاز في الأمم المتحدة في جنيف.