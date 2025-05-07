شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب متعددة.. أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين يوم الثلاثاء، مدعومة بعمليات شراء من الصين بعد عطلة طويلة ومخاوف بشأن رسوم جمركية أمريكية محتملة على واردات الأدوية.

بينما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.4% إلى 3413.29 دولار للأوقية (الأونصة)، في أعلى مستوى منذ 22 أبريل عندما سجل مستوى غير مسبوق بلغ 3500.05 دولار. العقود الأمريكية الآجلة للذهب وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3% إلى 3422.8 دولار عند التسوية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 33.1 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 2.4% إلى 982.52 دولار، وصعد البلاديوم 3.1% إلى 971.27 دولار.