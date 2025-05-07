الاقتصاد

للجلسة الثانية.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

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واس - نيويورك 0 تبليغ

للجلسة الثانية.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

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الدمام - شريف احمد - انخفضت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت للجلسة الثانية على التوالي أمس الثلاثاء.
وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 44.86 نقطة، أو 0.78%، ليغلق عند 5605.52 نقطة.
وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 158.42 نقطة أو 0.89%، ليغلق عند 17685.82 نقطة.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 397.69 نقطة أو 0.96% إلى 40821.14 نقطة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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