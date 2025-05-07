شكرا لقرائتكم خبر عن للجلسة الثانية.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت للجلسة الثانية على التوالي أمس الثلاثاء.

وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 44.86 نقطة، أو 0.78%، ليغلق عند 5605.52 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 158.42 نقطة أو 0.89%، ليغلق عند 17685.82 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 397.69 نقطة أو 0.96% إلى 40821.14 نقطة.