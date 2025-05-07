شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كهرباء شمال القاهرة: نستهدف خفض نسبة الفقد من 20% إلى 12% للحفاظ على الشبكة والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس حسن البيلي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه بناء على توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء وتعليمات المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بضرورة العمل على خفض نسبة الفقد الفنى والتجارى بالشبكة القومية للكهرباء، تم إعداد خطة للعمل على مواجهة سرقات التيار الكهربائي بنطاق عمل الشركة والتى تعتبر سبب رئيسي في الفقد.

وأوضح البيلي فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن خطة عمل الشركة تستهدف خفض نسبة الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائي من 20% إلى 12%، موضحا أن سرقات التيار الكهربائي تكبد الدولة والقطاع خسائر مالية كبيرة سواء نتيجة عدم تحصيل قيمة الطاقة المباعة أو نتيجة التعديات على مهمات الكهرباء والتسبب فى إتلافها.

وأشار البيلي، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد حملات مكثفة لجميع قطاعات الشركة لضبط سارقى التيار الكهربائي وتحرير محاضر ضدهم واسترداد حق الدولة، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات بسرعة تركيب العدادات الكودية للمخالفين بدلا من نظام الممارسة.