شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. ترقب اجتماع الفيدرالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025، وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية والعالمية لتطورات السياسة النقدية الأمريكية وتحركات الدولار.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم ما يلي:

عيار 24: 5542 جنيها للجرام

عيار 21: 4850 جنيها للجرام

عيار 18: 3233 جنيها للجرام

الجنيه الذهب: 38800 جنيه



هذا وتراقب الأسواق عن كثب قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وتعليقات رئيسه جيروم باول اليوم الأربعاء، حيث يبحث المستثمرون عن أي إشارات توضح توجهات البنك المقبلة. وكان الفيدرالي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50% منذ ديسمبر الماضي، في ظل سعيه لتحقيق التوازن بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

وتعتمد أسعار الذهب محليًا على مجموعة من العوامل، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب عوامل العرض والطلب داخل السوق المحلي. ويظل عيار 21 الأكثر تداولًا بين المستهلكين في مصر، خاصة في محافظات الصعيد والدلتا.