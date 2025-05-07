شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطة تطوير ميناء أبو زنيمة البحرى التابع لشركة سيناء للمنجنيز والان مع تفاصيل الخبر

تسعى شركة سيناء للمنجنيز، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إلى تنفيذ خطة تطوير شاملة لميناء أبو زنيمة الواقع على خليج السويس بجنوب سيناء، بهدف تحويله إلى مركز لوجستى متكامل يدعم الأنشطة التعدينية والصناعية فى المنطقة.

تشمل الخطة وفق المصادر تعميق الميناء إلى أعماق تصل إلى 20 مترًا، مما يسمح باستقبال سفن بحمولة تصل إلى 85 ألف طن، بالإضافة إلى توسيع الأرصفة وتحديث البنية التحتية، وذلك بتكلفة تقديرية تبلغ 500 مليون جنيه.

يُعد هذا التطوير وفق المصادر جزءًا من استراتيجية أوسع لتحويل منطقة أبو زنيمة إلى مركز صناعى وتعدينى ولوجستى متكامل، يشمل إنشاء مصانع لرفع تركيز المنجنيز، ومصفاة للبترول، ومصانع للزجاج، بالإضافة إلى تعزيز الربط اللوجستي بين الميناء والمناطق الصناعية الأخرى فى جنوب سيناء.

بحسب المصادر من المتوقع أن يسهم تطوير الميناء في تعزيز صادرات الخامات التعدينية مثل المنجنيز والفوسفات، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما تُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة فى سيناء، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة، وتحويل المنطقة إلى وجهة اقتصادية عالمية.