شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت عادلالأربعاء، 07 مايو 2025 02:00 ص
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 تطورات ملحوظة أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث مسجل بالبنوك المصرية.
وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري 50.61 جنيه للشراء و50.74 جنيه للبيع، وفى البنك الاهلي المصري 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.
وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
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