يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري 50.61 جنيه للشراء و50.74 جنيه للبيع، وفى البنك الاهلي المصري 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 تطورات ملحوظة أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث مسجل بالبنوك المصرية.

شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية