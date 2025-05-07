شكرا لقرائتكم خبر عن 2.4 مليار جنيه صادرات السبائك الحديدية بأسوان خلال عام ونصف والان مع تفاصيل الخبر

حققت الشركة المصرية للسبائك الحديدية ، التابعة القابضة للصناعات المعدنية ،إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام إيرادات نشاط جاري بلغت 2756577 ألف جنيه عن العام المالى 2023/2024 مقارنة بـ 2544673 ألف جنيه عن العام المالي 2022/2023، بينما بلغ صافي الربح 1007967 ألف جنيه عن العام المالى 2023/2024 مقارنة بـ820907 ألف جنيه عن العام المالى 2022/2023.

وبلغت صادرات الشركة نحو 2.4 مليار جنيه في عام ونصف حتي نهاية ديسمبر الماضى.

كشف المهندس محمد السعداوى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية لـ"الخليج 365" أن الشركة من الشركات الواعدة تصدر 70% من انتاجها وتغطى احتياجات السوق المحلى ،لافتا "اننا نصدر غبار السيليكا لليابان مما يدل على اعلي جودة ولدينا عقد طويل يزيد عن 20 سنة ".

أضاف السعداوى "نسعي لبناء فرنين ونزيد الطاقة الإنتاجية لشركة السبائك الحديدية وتعمل الشركة حاليا في بناء فرنين فرن خامس وفرن سادس في منطقة التوسعات بمدينة ادفو لزيادة الإنتاج وبالفعل تملك الشركة خطة طموحة ونتفاوض من مستثمرين من استراليا وسلوفاكيا وقريبا سنستقر على مستثمر منهم لتوقيع العقود".

وتدرس شركة السبائك الحديدية حالياً عدد من العروض المقدمة لها للمشاركة في إنشاء الفرن الخامس لإنتاج السبائك الحديدية وذلك بطاقة إنتاجية 15 ألف طن/ سنة وذلك بتكلفة تقديرية حوالي 40 مليون دولار.