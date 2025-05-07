شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تصعد مدعومة بمؤشرات على زيادة الطلب وانخفاض الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% مساء الثلاثاء، مدعومة بمؤشرات على زيادة الطلب في أوروبا والصين، وانخفاض الإنتاج في الولايات المتحدة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.92 دولار للبرميل، إلى 62.15 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.96 دولار، إلى 59.09 دولار للبرميل.