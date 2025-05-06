شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب بمصر خلال التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة، وذلك في ظل تحركات طفيفة تشهدها الأسواق العالمية وزيادة في الطلب المحلي.



ووفقًا للتحديثات المسائية، سجلت أسعار الذهب المستويات التالية (للشراء):

* عيار 24: 5520 جنيهًا مصريًا

* عيار 22: 5060 جنيهًا مصريًا

* عيار 21: 4830 جنيهًا مصريًا

* عيار 18: 4140 جنيهًا مصريًا

* عيار 14: 3220 جنيهًا مصريًا

* الجنيه الذهب: 38640 جنيهًا مصريًا

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة لا تشمل قيمة الضريبة أو المصنعية، والتي تختلف من صائغ لآخر، مع وجود خصم يتراوح بين 1% إلى 2% عند البيع.

ويأتى هذا الارتفاع في أسعار الذهب في السوق المصري بالتزامن مع حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية انتظارًا لقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والتي عادة ما يكون لها تأثير غير مباشر على تحركات أسعار الذهب في الأسواق المحلية.