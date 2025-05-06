شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 5 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "السيارات" بنسبة 2.2% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت 5 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.2%، وصعد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.8%، وقفز قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.5%، وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.4%، ونما قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%.

فيما تراجعت 10 قطاعات بالبورصة، على رأسها الخدمات التعليمية، والسياحة والترفيه بنسبة 1.8%، 1.7%، على التوالي، أعقبهما قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.6%، يليه قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، والموارد الأساسية بنسبة 0.4%، 0.3%، 0.2%، على الترتيب.

وهبطت قطاعات التجارة والموزعون، ومواد البناء، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.1%.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وربح رأس المال السوقي 4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.287 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 106.2 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.57%، والعرب على 6.03%، واستحوذت المؤسسات على 23.82% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.17%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 66.1 مليون جنيه، 61.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 872.9 ألف جنيه، 2.1 مليون جنيه، 106.7 مليون جنيه، 18 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 32285 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 40207 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 14463 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 9565 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 12986 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3338 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 11953 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 2024 نقطة.