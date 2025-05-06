شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين شريف الصياد ممثلاً للصناعات الهندسية في مركز تحديث الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة، وتضمّن التشكيل الجديد اختيار المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ممثلًا عن القطاع الخاص في قطاع الصناعات الهندسية داخل المجلس.

ويأتي اختيار الصياد تقديرًا لدوره البارز في دعم القطاع الهندسي وقدرته على نقل رؤية المصدرين واحتياجاتهم ضمن جهود تطوير الصناعة الوطنية.

من جانبه، عبّر المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن بالغ تهانيه للمهندس شريف الصياد على هذا التعيين، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه الجديدة بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع ودعم خطط التحديث الصناعي.



