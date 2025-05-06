شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى التعاملات المسائية بعد ارتفاع عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية، وذلك بالتزامن مع تحركات محدودة في السوق العالمية وزيادة الإقبال المحلى.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 5520 جنيهًا للشراء

عيار 22 يسجل 5060 جنيهًا للشراء

عيار 21 يسجل 4830 جنيهًا للشراء

عيار 18 يسجل 4140 جنيهًا للشراء

عيار 14 يسجل 3220 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب يسجل 38640 جنيها

ويشار إلى أن الأسعار المعروضة غير شاملة للضريبة أو المصنعية، والتي تختلف من محل لآخر، مع خصم يتراوح بين 1% إلى 2% عند البيع.

تأتي هذه الزيادة فى ظل استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية بشأن قرارات الفائدة الأمريكية، والتي تؤثر بشكل غير مباشر على أسعار الذهب في السوق المحلية.