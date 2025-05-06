شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى التعاملات المسائية بعد ارتفاع عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيدالثلاثاء، 06 مايو 2025 07:17 م
شهدت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية، وذلك بالتزامن مع تحركات محدودة في السوق العالمية وزيادة الإقبال المحلى.
أسعار الذهب اليوم
عيار 24 يسجل 5520 جنيهًا للشراء
عيار 22 يسجل 5060 جنيهًا للشراء
عيار 21 يسجل 4830 جنيهًا للشراء
عيار 18 يسجل 4140 جنيهًا للشراء
عيار 14 يسجل 3220 جنيهًا للشراء
الجنيه الذهب يسجل 38640 جنيها
ويشار إلى أن الأسعار المعروضة غير شاملة للضريبة أو المصنعية، والتي تختلف من محل لآخر، مع خصم يتراوح بين 1% إلى 2% عند البيع.
تأتي هذه الزيادة فى ظل استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية بشأن قرارات الفائدة الأمريكية، والتي تؤثر بشكل غير مباشر على أسعار الذهب في السوق المحلية.
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