شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب: نقدم تسهيلات تستهدف جذب المستثمر الأجنبى للاستثمار فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تركز على الجانب التنموي في مصر لجذب رؤوس الأموال الخارجية، مشيرا إلى أن المستثمر لم يقرر الاستثمار في مصر قبل التواصل مع المستثمر المقيم ليوضح له الرؤية الاقتصادية في مصر.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "التيسيرات التي صدرت متعلقة بالشأن الضريبي، وتغيير الصورة الذهنية لدى المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية، ليكون هناك جذب للمستثمرين الأجانب وتشجيعهم على الاستثمار في مصر".

وتابع: "نهدف لبناء شراكة حقيقية مع أحد أطراف المنظومة الضريبية وهم الممولين أو المستثمرين، لأننا اليوم نقول للمستثمر أيا كان استثمارك، وحتى إن كنت خارج الاقتصاد الرسمي، نقول له عفا الله عما سلف عن كافة الضرائب المستحقة عليك، قبل 12 فبراير 2025، ونعتبر تاريخ مزاولة النشاط بداية من 13 فبراير 2025".