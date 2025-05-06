شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ4140 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تتاثر أسعار الذهب فى مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكى..



أسعار الذهب اليوم فى مصر



عيار 24 يسجل 5520 جنيهًا.

عيار 22 يسجل 5060 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 4830 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 4140 جنيهًا.

عيار 14 يسجل 3220 جنيهًا.

الجنيه الذهب يسجل 38640 جنيها.

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.