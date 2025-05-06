المعرض الدولي العائم للامتياز التجاري يخصص جناحًا لتمكين رواد الأعمال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

خصص المعرض الدولي العائم الأول للامتياز التجاري المنعقد بجدة، جناحًا لتمكين رواد الأعمال من الشباب والفتيات السعوديين، وتعزيز انتشار العلامات التجارية السعودية عالميًا.

ويستعرض الجناح البرامج النوعية والمبادرات التنموية الرائدة لدعم المشاريع المبتكرة لرواد الأعمال في قطاعات مختلفة مثل السياحة والصحة والأعمال والخدمات اللوجستية، إلى جانب مشاركة مجموعة واسعة من المؤسسات والشركات والمصانع الوطنية، لتمكين رواد ورائدات الأعمال من تطوير مشاريعهم والاستفادة من التجارب الناجحة في الامتياز التجاري.

ويجمع المعرض ما بين الأنشطة التفاعلية والجلسات الاستشارية المتخصصة التي تدعم رواد ورائدات الأعمال في تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع مستدامة تُحدث أثرًا في الاقتصاد المحلي، من خلال إيجاد بيئة عمل مؤسسية تحقق الاستدامة والنمو، ومنظومة خدمات متكاملة تلبي الاحتياجات لتسويق منتجاتهم محليًا وعالميًا.

وتتيح أنشطة المعرض التعرف على الحلول التسويقية المبتكرة لرواد الأعمال التي تزيد من فرص النجاح لمشاريعهم، من خلال تبادل الأفكار مع المستثمرين لتكوين فرص استثمارية واعدة، تعزز من النجاح لديهم وتشجع على تحقيق الأهداف طويلة الأمد لرواد الأعمال.

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