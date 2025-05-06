مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (11434.08) نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا (11.13) نقطة ليقفل عند مستوى (11434.08) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (221) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (83) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (152) شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سينومي ريتل، وبوبا العربية، والخزف السعودي، وصدق، والموسى الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الاتحاد، ومبكو، ومتكاملة، وأبو معطي، والمواساة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.87% و 7.69%).

وكانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وباتك، وسيكو السعودية ريت، وشمس هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، والمراعي، ومعادن، والأهلي، ومسار هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (190.20) نقطة، ليقفل عند مستوى (27952.79) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (32) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة (4) ملايين سهم.

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