شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق لندن.. ارتفاع الجنيه الإسترليني والبورصة البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

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البورصة البريطانية

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".وجرى تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3360) دولار أمريكي، بارتفاع (0.48%)، وارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1783) يورو بنسبة (0.27%).أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة (0.03%).وحقق المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل (2.49) نقطة، ليصل عند مستوى (8599.29) نقطة.