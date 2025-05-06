الاقتصاد

أسواق لندن.. ارتفاع الجنيه الإسترليني والبورصة البريطانية

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق لندن.. ارتفاع الجنيه الإسترليني والبورصة البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
وجرى تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3360) دولار أمريكي، بارتفاع (0.48%)، وارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1783) يورو بنسبة (0.27%).

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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