الاقتصاد

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب.. وعيار 24 يسجل أعلى مستوى عند 5520 جنيها

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ارتفاع جديد فى أسعار الذهب.. وعيار 24 يسجل أعلى مستوى عند 5520 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيد

الثلاثاء، 06 مايو 2025 05:05 م

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية، وذلك بالتزامن مع تحركات محدودة في السوق العالمية وزيادة الإقبال المحلي.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 5520 جنيهًا.

عيار 22 يسجل 5060 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 4830 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 4140 جنيهًا.

عيار 14 يسجل 3220 جنيهًا.

الجنيه الذهب يسجل 38640 جنيها.

ويُشار إلى أن الأسعار المعروضة غير شاملة للضريبة أو المصنعية، والتي تختلف من محل لآخر، مع خصم يتراوح بين 1% إلى 2% عند البيع.

تأتي هذه الزيادة في ظل استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية بشأن قرارات الفائدة الأمريكية، والتي تؤثر بشكل غير مباشر على أسعار الذهب في السوق المحلية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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