شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «معادن» إلى 1.54 مليار ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، ارتفع صافي الربح خلال الربع الحالي بمقدار 568 مليون ريال (58%) مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 778 مليون ريال (32%) ويعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تأثير أسعار وحجم المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع الحصة في صافي ربح المشروعات المشتركة والمنشأة الزميلة، وانخفاض تكلفة التمويل وانخفاض صافي مصروف الزكاة وضرائب الدخل ورسوم الامتياز بشكل إيجابي في صافي الربح.

قابل هذه الزيادة في صافي الربح جزئياً ارتفاع المصاريف التشغيلية وانخفاض دخل التمويل والتأثير الإيجابي لمطالبة التأمين لمرة واحدة بمبلغ 199 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وارتفع صافي الربح خلال الربع الحالي بمقدار 1,656 مليون ريال مقارنة مع الربع السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 952 مليون ريال (42%).

ويعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض في القيمة غير النقدية والمحمل لمرة واحدة للأصول الرأسمالية لمصنع الدرفلة (كجزء من "شركة معادن للدرفلة") والشهرة العائدة إلى "ميريديان للاستثمارات الموحدة المحدودة" شبكة توزيع الأسمدة لشركة معادن في إفريقيا بمقدار 1,285 مليار ريال و159 مليون ريال، على التوالي خلال الربع السابق. قابل هذه الزيادة في إجمالي الربح جزئياً انخفاض الإيرادات.

ودعم ارتفاع صافي الربح أيضاً انخفاض المصاريف التشغيلية وارتفاع الحصة في صافي ربح المشروعات المشتركة والمنشأة الزميلة. قابل هذه الزيادة في صافي الربح جزئياً ارتفاع صافي مصروف الزكاة وضرائب الدخل ورسوم الامتياز. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في الربع الأول من 2025 بنسبة 57.9%، إلى 1.549 مليار ريال، مقابل 981.691 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، ارتفع صافي الربح خلال الربع الحالي بمقدار 568 مليون ريال (58%) مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.ويرجع ذلك إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 778 مليون ريال (32%) ويعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تأثير أسعار وحجم المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع الحصة في صافي ربح المشروعات المشتركة والمنشأة الزميلة، وانخفاض تكلفة التمويل وانخفاض صافي مصروف الزكاة وضرائب الدخل ورسوم الامتياز بشكل إيجابي في صافي الربح.قابل هذه الزيادة في صافي الربح جزئياً ارتفاع المصاريف التشغيلية وانخفاض دخل التمويل والتأثير الإيجابي لمطالبة التأمين لمرة واحدة بمبلغ 199 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.وارتفع صافي الربح خلال الربع الحالي بمقدار 1,656 مليون ريال مقارنة مع الربع السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 952 مليون ريال (42%).ويعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض في القيمة غير النقدية والمحمل لمرة واحدة للأصول الرأسمالية لمصنع الدرفلة (كجزء من "شركة معادن للدرفلة") والشهرة العائدة إلى "ميريديان للاستثمارات الموحدة المحدودة" شبكة توزيع الأسمدة لشركة معادن في إفريقيا بمقدار 1,285 مليار ريال و159 مليون ريال، على التوالي خلال الربع السابق. قابل هذه الزيادة في إجمالي الربح جزئياً انخفاض الإيرادات.ودعم ارتفاع صافي الربح أيضاً انخفاض المصاريف التشغيلية وارتفاع الحصة في صافي ربح المشروعات المشتركة والمنشأة الزميلة. قابل هذه الزيادة في صافي الربح جزئياً ارتفاع صافي مصروف الزكاة وضرائب الدخل ورسوم الامتياز.