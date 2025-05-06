شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم يقفز إلى 3387 دولارًا: هل تبدأ موجة صعود جديدة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الذهب أعلى مستوى له في نحو أسبوعين، مع ارتفاعه إلى 3387 دولارًا للأونصة خلال تعاملات اليوم، مدعومًا بتصاعد المخاوف الجيوسياسية وتنامي حالة الحذر في الأسواق قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب بيانات منصة FXStreet.

الاقتصاد الكلي والدولار يضعان سقفاً مؤقتاً للمكاسب

رغم الأداء القوي للمعدن الأصفر، ساهم تحسّن البيانات الاقتصادية الأمريكية مؤخرًا في تهدئة مخاوف الركود، مما دعم الدولار الأمريكي وقيّد من مكاسب الذهب. كما أدت مؤشرات على تهدئة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى دفع المستثمرين نحو الحذر قبل قرار السياسة النقدية.

الذهب بين توترات ترامب وتقلباته التجارية

لا تزال سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بما في ذلك التلويح برسوم جمركية مفاجئة، تُغذي مشاعر الترقب. وتستمر الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات في الشرق الأوسط في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن.

الأسواق تترقب واجتماع الفيدرالي في بؤرة الاهتمام

تركز الأسواق أنظارها على اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي، الذي يبدأ يوم الثلاثاء. وقد تراجعت التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في يونيو، فيما سيكون لبيان جيروم باول دورٌ محوري في توجيه السوق للفترة القادمة.

الذهب يحافظ على بريقه رغم قوة الدولار

استعاد الدولار بعض الزخم بعد خسائر استمرت يومين، لكن الذهب ظل محافظًا على جاذبيته وسط الغموض السياسي والاقتصادي. ورفعت تصريحات ترامب حول رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام الأجنبية من مخاوف الأسواق بشأن تصاعد الحمائية.

جبهات مشتعلة تعزز الملاذ الآمن

على الجانب الجيوسياسي، أفادت روسيا بأن أوكرانيا نفذت هجمات مسيّرة على موسكو، وأُغلقت مطارات رئيسية. كما قصفت أوكرانيا محطة كهرباء في كورسك، بينما نفذت إسرائيل ضربات على ميناء الحديدة اليمني بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ردًا على هجوم صاروخي للحوثيين على مطار بن غوريون.

هل يتجاوز الذهب حاجز 3400 دولار؟

فنيًا، تجاوز الذهب مستوى 3350 دولارًا، مما يعزز الزخم الصعودي بعد اختراقه مستوى تصحيح 50% للهبوط السابق. وتشير التحليلات إلى أن الذهب قد يختبر قريبًا مستوى 3400 دولار، وربما يمتد الصعود نحو 3500 دولار في حال استمرار الطلب.