شكرا لقرائتكم خبر عن «أيان للاستثمار» تتحول للربحية بـ366.48 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

1. تحقيق أرباح من الصفقة الجوهرية التي تتمثل في بيع جميع الأسهم التي تملكها الشركة في كل من شركة الأحساء للخدمات الطبية وشركة السلام للخدمات الطبية وبلغت أرباح الصفقة 418,061,803 ريال.

2. انخفاض تكلفة الإيرادات.

3. تحقيق أرباح من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

وحققت الشركة أرباح خلال الربع الحالي مقارنة بتحقيق خسائر خلال الربع السابق ويعود ذلك إلى ما يلي:

1. تحقيق أرباح من الصفقة الجوهرية التي تتمثل في بيع جميع الأسهم التي تملكها الشركة في كل من شركة الأحساء للخدمات الطبية وشركة السلام للخدمات الطبية وبلغت أرباح الصفقة 418,061,803 ريال.

2. ارتفاع ربح حصة الشركة من أرباح شركة شقيقة.

3. تحقيق أرباح من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. الدمام - شريف احمد - تحولت شركة أيان للاستثمار للربحية في الربع الأول من 2025 بـ366.48 مليون ريال، مقابل خسائر بـ55.91 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود ذلك إلى ما يلي:1. تحقيق أرباح من الصفقة الجوهرية التي تتمثل في بيع جميع الأسهم التي تملكها الشركة في كل من شركة الأحساء للخدمات الطبية وشركة السلام للخدمات الطبية وبلغت أرباح الصفقة 418,061,803 ريال.2. انخفاض تكلفة الإيرادات.3. تحقيق أرباح من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.وحققت الشركة أرباح خلال الربع الحالي مقارنة بتحقيق خسائر خلال الربع السابق ويعود ذلك إلى ما يلي:1. تحقيق أرباح من الصفقة الجوهرية التي تتمثل في بيع جميع الأسهم التي تملكها الشركة في كل من شركة الأحساء للخدمات الطبية وشركة السلام للخدمات الطبية وبلغت أرباح الصفقة 418,061,803 ريال.2. ارتفاع ربح حصة الشركة من أرباح شركة شقيقة.3. تحقيق أرباح من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.