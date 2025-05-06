شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «لجام للرياضة» إلى 71 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة لجام للرياضة في الربع الأول من 2025 بنسبة 24.5% إلى 71 مليون ريال، مقابل 94 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك بسبب ما يلي:
- تضمن الربع الأول من عام 2024 ربحًا لمرة واحدة بقيمة 18 مليون ريال ناتج عن مفاوضات عقد إيجار لمركز مشطوب سابقاً في رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة.
- زيادة 18% في التكلفة الإجمالية للايرادات مقارنة بالربع الأول من 2024 بسبب إضافة 30 مركز جديد لوقت اللياقة في الاثني عشر شهراً المنتهية بنهاية الربع الأول 2025م.
- ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات البيع والتسويق بنسبة 3% بسبب زيادة الاستثمار في استقطاب الكفاءات والكوادر المؤهلة، ومشاريع التحول الرقمي، ومبادرات التطوير المؤسسي.
- تسجيل ربح أقل من المرابحة قصيرة الأجل.
- الخسائر المتكبدة والمتعلقة بالكيانات والاستثمارات الجديدة المرتبطة بالمجموعة.
ويأتي هذا الانخفاض في صافي الربح على الرغم من تحقيق الشركة أرباحاً لمرة واحدة بلغت 8 ملايين ريال، والتي نتجت بشكل رئيسي عن استئناف الانشاءات في مركز مشطوب سابقاً في الطائف بالمملكة العربية السعودية.
ويعود الانخفاض في صافي ربح الربع الأول 2025م بمقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى موسمية الأعمال.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك بسبب ما يلي:
- تضمن الربع الأول من عام 2024 ربحًا لمرة واحدة بقيمة 18 مليون ريال ناتج عن مفاوضات عقد إيجار لمركز مشطوب سابقاً في رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة.
- زيادة 18% في التكلفة الإجمالية للايرادات مقارنة بالربع الأول من 2024 بسبب إضافة 30 مركز جديد لوقت اللياقة في الاثني عشر شهراً المنتهية بنهاية الربع الأول 2025م.
- ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات البيع والتسويق بنسبة 3% بسبب زيادة الاستثمار في استقطاب الكفاءات والكوادر المؤهلة، ومشاريع التحول الرقمي، ومبادرات التطوير المؤسسي.
- تسجيل ربح أقل من المرابحة قصيرة الأجل.
- الخسائر المتكبدة والمتعلقة بالكيانات والاستثمارات الجديدة المرتبطة بالمجموعة.
ويأتي هذا الانخفاض في صافي الربح على الرغم من تحقيق الشركة أرباحاً لمرة واحدة بلغت 8 ملايين ريال، والتي نتجت بشكل رئيسي عن استئناف الانشاءات في مركز مشطوب سابقاً في الطائف بالمملكة العربية السعودية.
ويعود الانخفاض في صافي ربح الربع الأول 2025م بمقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى موسمية الأعمال.