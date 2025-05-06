شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «أسمنت العربية» إلى 23.6 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان على الشركة على تداول

ويعود سبب انخفاض صافي الربح بصفة رئيسية إلى: انخفاض متوسط سعر البيع للشركة التابعة، وارتفاع تكلفة الإيرادات وارتفاع مصروف ضريبة الدخل للشركة التابعة نتيجة فروقات ضريبية عن سنوات سابقة. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة الأسمنت العربية (أسمنت العربية) في الربع الأول من 2025 بنسبة 56.5% إلى 23.6 مليون ريال، مقابل 54.2 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان على الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب انخفاض صافي الربح بصفة رئيسية إلى: انخفاض متوسط سعر البيع للشركة وارتفاع مصروف ضريبة الدخل للشركة التابعة نتيجة فروقات ضريبية عن سنوات سابقة.ويعود سبب انخفاض صافي الربح بصفة رئيسية إلى: انخفاض متوسط سعر البيع للشركة التابعة، وارتفاع تكلفة الإيرادات وارتفاع مصروف ضريبة الدخل للشركة التابعة نتيجة فروقات ضريبية عن سنوات سابقة.