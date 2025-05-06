شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب يواصل ارتفاعه ويسجل 38400 جنيه اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

واصل سعر الجنيه الذهب ارتفاعه اليوم، عقب الارتفاع الكبير الذى يشهده سعر الذهب عاليا ومحليا، خصوصا عيار 21 المحلي الذي يتكون منه الجنيه الذهب ليسجل سعر الجنيه الذهب 38400 جنيه اليوم.

ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء وفقا لآخر التحديثات بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، حيث ساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في سوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 سجل 5485.75 جنيه للجرام.

عيار 21 سجل 4800 جنيه للجرام.

عيار 18 سجل 4114.25 جنيه للجرام.

عيار 14 سجل 3200 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب 38400 جنيه.

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.