شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو يغلق على تراجع اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق سعر اليورو اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 تعاملاته على تراجع أمام الجنيه المصرى بالبنوك. وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.28 جنيه للشراء، و57.45 جنيه للبيع، وسعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 57.08 جنيه للشراء، و57.53 جنيه للبيع، وسعر اليورو فى بنك مصر 57.08 جنيه للشراء، و57.53 جنيه للبيع. وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزى المصرى وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو في البنك المركزى المصرى 57.28 جنيه للشراء 57.45 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك سعر اليورو في البنك الأهلى المصري 57.08 جنيه للشراء.

57.53 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك مصر سعر اليورو في بنك مصر 57.08 جنيه للشراء.

57.53 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك الاسكندرية سعر اليورو في بنك الاسكندرية 57.11 جنيه للشراء. 57.57 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك التجارى الدولى سعر اليورو في البنك التجارى الدولى 57.11 جنيه للشراء. 57.57 جنيه للبيع. سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى 57.13 جنيه للشراء. 57.48 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك البركة سعر اليورو في بنك البركة 57.08 جنيه للشراء. 57.53 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك قناة السويس سعر اليورو في بنك قناة السويس 57.09 جنيه للشراء. 57.55 جنيه للبيع.

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