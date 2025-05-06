شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العربية للإنماء الزراعى ترفع استثماراتها في 45 شركة بإجمالى 664 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت استثمارات الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، إلى 664 مليون دولار في 45 شركة، وتتوزع هذه الشركات على أربعة قطاعات رئيسية هي: التصنيع الغذائي، والإنتاج الحيواني، والإنتاج النباتي، والخدمات الزراعية، منها استثمارات في 3 شركات مصرية وهي: الفيوم لصناعة السكر، وميدل إيست للقاحات "ميفاك"، والعربية لحفظ وتصنيع الحاصلات الزراعية.

جاء ذلك وفق التقرير السنوي، للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والذي كشف نجاح الهيئة في تبني وتطبيق خطة استراتيجية متطورة استهدفت تحقيق الأمن الغذائي في الدول العربية، مع التركيز على تحقيق التوازن والتنوع القطاعي والجغرافي وفقًا لاستراتيجيات الأمن الغذائي العربي.

قال الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن أداء عام 2024 يشهد على فعالية المبادرات التي تبنتها الهيئة، وفق الخطة الاستراتيجية 2024 - 2026، والتي تركز على الانضباط المالي، والكفاءة التشغيلية، وتحسين استخدام الموارد.

وأضاف أنه تم خلال هذا العام اعتماد وتطبيق منهجية إدارة الحوكمة المؤسسية وفق مواصفة الأيزو 37000 للحوكمة المؤسسية، وذلك بهدف ضمان فعالية نظام الحوكمة وتعزيز المساءلة والشفافية وضمان فعالية وكفاءة عمليات الهيئة، واستغلال مواردها وتوظيفها بالشكل الأمثل بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المرسومة لها.

وأوضح د. الزعابي أن الهيئة تمكنت من تعزيز الحوكمة المالية وفق المستهدفات الموضوعة، وذلك عبر تبني نهج الرقابة الصارمة على التكاليف، وتحسين حفظ السجلات، وترشيد النفقات العامة.

أضاف أن الهيئة تسعى إلى تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية في مجال الاستثمار، بهدف تعظيم العائد على الاستثمارات وتعزيز الاستدامة في مواردها المالية.

وتوجه د. عبيد الزعابي بالشكر لمجلس المساهمين من الدول العربية بالهيئة، وجدد التأكيد على عزم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وسعيها المستمر لإطلاق مشاريع جديدة في عدة دول عربية، مما يعكس ثقتها في آفاق النمو المستقبلي والتزامها بتحقيق تنمية مستدامة للمساهمين.

كما عرض التقرير ما شهده العام 2024 من إنجازات أخرى على صعيد تطوير العمل في الهيئة من أبرزها تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية في مجال الاستثمار، وتعظيم العائد على الاستثمار، وتعزيز الاستدامة في الموارد المالية وفقا لما تضمنته الخطة الاستراتيجية الجديدة.

كذلك أشار التقرير إلى ما حققته الهيئة على صعيد تعزيز دورها التنموي من خلال السعي إلى إطلاق مشاريع زراعية جديدة في عدد من الدول العربية، والقيام بعقد اجتماعات مع صانعي القرار في مجال اختصاص الهيئة لتحقيق الرؤية والتنسيق الاستراتيجي مع الدول الممثلة في مجلس المساهمين، والارتقاء بإدارة الحوكمة المؤسسية من خلال توظيف أفضل المعايير والممارسات في التدقيق والمخاطر والامتثال.

كما كشف التقرير السنوي عن قيام الهيئة بتنفيذ مشروع تطبيق واستخدام نظم المعلومات وأمن الشبكات وإدارتها، بالإضافة إلى اكتمال الانتقال إلى التطبيق الكامل للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS ، وتحديث واستكمال أدلة سياسات الاستثمار وأنشطة الاستثمار في الهيئة، وكذلك أدلة ومعايير الحوكمة المؤسسية للشركات التي تساهم فيها الهيئة.

يشار إلى أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي أنشئت بموجب اتفاقية متعددة الأطراف، ويضم مجلس المساهمين بالهيئة في عضويته 21 دولة عربية هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ومملكة البحرين، والعراق، والأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، واليمن، ومصر، والسودان، والمغرب، والجزائر، وتونس، وموريتانيا، والصومال، وجيبوتي، وجزر القمر.