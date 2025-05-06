شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 6-5-2025.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 استقرارا حيث يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.87جنيه للشراء.

13.93جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.96جنيه للشراء.

13.93جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.96جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.85جنيه للشراء.

13.01جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.94جنيه للشراء.

13.92جنيه للبيع