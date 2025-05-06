شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وبلغت قيمة التداول 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.287 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 32285 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 40207 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 14463 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 9565 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 12986 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3338 نقطة.