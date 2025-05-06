“الملكية الفكرية” تعلن صدور التقرير الإحصائي لمعلومات الملكية الفكرية 2024م

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن صدور التقرير الاحصائي لمعلومات الملكية الفكرية لعام 2024م، والذي يستعرض أبرز المؤشرات في مجالات الملكية الفكرية، وتضمن التقرير تحليلًا تفصيليًا لأداء عدد من المؤشرات الفرعية لمقدمي الطلبات وأبرز التوجهات والمجالات التقنية، والمؤشرات المعنية بقياس نشاط السياق الوطني.

ويشير التقرير إلى تسجيل أرقام غير مسبوقة في أبرز مجالات الملكية الفكرية حيث بلغ عدد طلبات براءات الاختراع المودعة في عام 2024م 8,029 طلبًا، بنسبة نمو بلغت 13.33% مقارنة بالعام 2023م، كما سجّل مقدمو الطلبات من فئة الأفراد حضورًا لافتًا، إذ ارتفعت الطلبات المودعة بنسبة 62%، واستقبلت الهيئة 4,921 طلبًا لبراءة الاختراع مودع من خارج المملكة بزيادة قدرها 15%، كما سجلت طلبات التصاميم المودعة نموًا بنسبة 8.75%، كما تجاوزت طلبات تسجيل العلامات التجارية المستويات السابقة بنسبة نمو 15.72%، وشهدت الهيئة نموًا بنسبة 63.15% في الطلبات المقدمة للتسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف.

وأصدرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية خلال عام 2024م، 4,355 وثيقة براءة اختراع، و1,578 شهادة تصميم صادرة، و1,504 شهادات تسجيل اختياري لمصنفات حقوق المؤلف، وسجلت 31,834 علامةً تجارية، في خطوة تعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتحسين كفاءة عمليات الفحص، وتسريع إجراءات إصدار القرارات بهدف تحقيق التميز في عمليات الملكية الفكرية.

ودعت الهيئة كافة المهتمين للاطلاع على التقرير عبر صفحة مركز معلومات الملكية الفكرية على موقعها الرسمي، حيث يوفّر التقرير تحليلات وبيانات داعمة لفهم أبرز أنماط النشاط الابتكاري، لدعم عملية اتخاذ القرار، وتقديم تصور شامل للباحثين والممارسين والجهات المعنية في مجال الملكية الفكرية.

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