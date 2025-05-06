“مكين” توقع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة “ZF Services Middle East”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الشركة السعودية لصناعة المحركات “مكين” اليوم، عن توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة «ZF Services Middle East»، وذلك بمقر شركة «مكين» في مدينة الظهران.

وتهدف هذه الاتفاقية التي تُصبح بموجبها “مكين” شريك معتمداً، لتقديم خدمات ما بعد البيع في المملكة العربية السعودية، وتقديم الدعم الفني الشاملة، وتوفير قطع الغيار لسلسلة أنظمة صناديق التروس البحرية الخاصة بشركة «ZF»، وتعزيز دور «مكين» في بناء منظومة بحرية متكاملة في المملكة، والتي تُسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتقديم حلول هندسية متطورة تلبي احتياجات السوق المحلية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة “مكين” المهندس سليمان البابطين، أن هذه الشراكة تُمثل توسعاً إستراتيجياً للشركة من خلال تقديم حلول هندسية متكاملة تُلبي التطلعات، مبيناً أن رحلة “مكين” بدأت مع المحركات البحرية وتوسعت لتشمل أنظمة الضخ والدفع المتطورة، وصولاً إلى أنظمة صناديق التروس البحرية المتقدمة، التي تعمل على تقديم حلول موثوقة وشاملة تلبي أعلى معايير الأداء، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تُسهم في توفير وتوطين حلول التقنية البحرية المتقدمة والمتكاملة في المملكة.

بدوره أكد رئيس قسم الخدمات البحرية لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا في شركة «ZF Services Middle East» الدكتور خالد ألكسندر، أن التعاون مع «مكين» يُمثل خطوة إستراتيجية تسهم في تلبية احتياجات العملاء والمساهمة في النمو المستدام للقطاع البحري السعودي، مضيفاً أن هذه الشراكة تُعزز الاستدامة والاعتماد على الكفاءات الوطنية في قطاع الصناعات البحرية.

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