الاقتصاد

النفط يعاود الارتفاع الطفيف.. وبرنت يصل إلى 60.33 دولارًا وخام غرب تكساس عند 57.23 دولارًا للبرميل

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

صعدت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الثلاثاء، بعد أن لامست أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات في جلسة أمس، على خلفية قرار تحالف “أوبك+” تسريع وتيرة زيادة الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 10 سنتات لتصل إلى 60.33 دولارًا للبرميل، كما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنفس القيمة إلى 57.23 دولارًا للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد أنهيا تعاملات الاثنين عند أدنى مستوى منذ فبراير 2021.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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