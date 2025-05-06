شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 152 شركة

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السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.1% عند 11434 نقطة، وبتداولات بلغت، 4.519 مليار ريالوبحسب موقع تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 218.689 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.331 تريليون ريال.انخفضت أسهم 152 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 83، من بين 253 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، سينومي ريتيل، وبوبا العربية، والخزف السعودية، وصدق، والموسى، الأكثر ارتفاعا.ووفقا لموقع تداول، كانت أسهم شركات، الاتحاد، ومبكو، ومتكاملة، وأبو معطي، والمواساة، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.7%، عند 27952 نقطة، وبتداولات بلغت 32.816 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.143 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 53.238 مليار ريالوانخفضت أسهم 44 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 30، من بين 115 شركة مدرجة في السوق الموازية.