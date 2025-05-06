شكرا لقرائتكم خبر عن هذه أفضل وجهات الاستثمار العقاري في أوروبا لعام 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت دراسة جديدة أن الدول الأوروبية ذات العوائد الإيجارية المرتفعة والضرائب العقارية المنخفضة توفّر أفضل فرص الاستثمار العقاري في عام 2025، مع تصدّر دول وسط وشرق أوروبا المشهد، وعلى رأسها مولدوفا، بحسب تقرير نشرته شبكة "يورونيوز" نقلاً عن شركة التأمين البريطانية "ويليام راسل".

مولدوفا في الصدارة.. سوق ناشئة بعوائد مجزية

احتلت مولدوفا، الدولة الواقعة في منطقة البلقان، المركز الأول في تصنيف الدول الأوروبية الأكثر جاذبية للاستثمار العقاري. ووصف التقرير السوق العقارية في مولدوفا بأنها "ناشئة ومرتفعة العائد"، خاصة للمستثمرين المبكرين القادرين على تحمّل المخاطر.

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وتبلغ تكلفة شراء العقارات في البلاد نحو 2.80% كحد أقصى من قيمة العقار، مع ضريبة دخل على الإيجار لا تتجاوز 12%، ما يمنحها تصنيفًا مرتفعًا من حيث العائد الإيجاري. وتشهد العاصمة كيشيناو نموًا ملحوظًا في قطاعات البنية التحتية والضيافة والأعمال، إضافة إلى زيادة ملحوظة في النشاط السياحي، ما يدعم سوق الإيجارات قصيرة الأجل.

ورغم أن مولدوفا ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي، فإنها تُعتبر حاليًا مرشحة للانضمام، ما قد يعزز جاذبيتها مستقبلًا.

ليتوانيا ثانيًا.. سوق أوروبية مستقرّة تجذب المستثمرين

جاءت ليتوانيا في المركز الثاني ضمن قائمة أفضل الدول للاستثمار العقاري في أوروبا لعام 2025، رغم ارتفاع أسعار العقارات فيها بنسبة 10% على أساس سنوي خلال الربع الأخير من عام 2024، وفقًا لبيانات "يوروستات".

ولا تفرض ليتوانيا أي قيود على تملك الأجانب للعقارات، ما يزيد من جاذبيتها. ووفق التقرير، بلغ العائد الإيجاري السنوي نحو 6.39%، فيما لم تتجاوز تكاليف الشراء 4.10% من قيمة العقار، مما يوفّر فرصة نمو مطرد وعوائد مجزية على المدى الطويل.

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مقدونيا الشمالية ثالث أفضل خيار استثماري

احتلت مقدونيا الشمالية المركز الثالث، وهي دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أيضًا. وتشهد عاصمتها سكوبيه تطورًا حضريًا ونموًا في الطلب على العقارات السكنية والتجارية، وسط تسهيلات ضريبية وحوافز حكومية مخصصة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتشير بيانات التقرير إلى أن العائد الإيجاري السنوي في البلاد يصل إلى 6.47%، ما يجعلها خيارًا تنافسيًا قويًا في السوق الأوروبية.

دول أخرى تقدم عوائد واعدة

إلى جانب الثلاثة الكبار، تُظهر كل من صربيا وأيرلندا ولاتفيا عوائد إيجارية سنوية تتجاوز 7%، وفق تصنيف "عائد جيد جدًا".

في أيرلندا، تُعد عوائد الإيجار من الأعلى في أوروبا، لكن ارتفاع الضرائب العقارية قد يُقلّص صافي العائد السنوي. أما بلغاريا وأندورا والجبل الأسود، فتجمع بين عائدات مرتفعة على الإيجارات وضرائب دخل منخفضة نسبيًا، ما يزيد من جاذبيتها.

إيطاليا: ضريبة مرتفعة لكنها لا تلغي الجدوى

رغم أن معدل الضريبة على الإيجارات في إيطاليا يبلغ 21%، إلا أنها جاءت ضمن الدول التي تُحقق ثالث أعلى عائد إيجاري أوروبي بنسبة 7.56%. وهو ما يجعلها مناسبة لبعض الاستراتيجيات الاستثمارية طويلة الأجل، رغم تكاليف الضرائب.