شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس شركة UC للتطوير العقارى.. الانتهاء من 100% من الهيكل الخرسانى لمشروعى" Uni Tower1 2 " ومعدلات إنشاء قياسية بمشروع " سولى جولف ريزيدنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هادى حامد : الاستعداد للتعاقد على الواجهات الخارجية بمشروعى Uni Tower والالتزام بتنفيذ المشروعات أهم الأولويات .

كشفت شركة UC للتطوير العقارى عن تحقيق معدلات انشاء كبيرة فى مشروعاتها بالعاصمة الإدارية حيث تم الانتهاء من ١٠٠ % من الأعمال الخرسانية لمشروعى " يونى تاور ١ " - ويونى تاور ٢ " بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك وفقا للخطة الإنشائية الموضوعة من قبل الشركة وحرصها على تسليم مشروعاتها فى الأوقات المتفق عليها مع العملاء ، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الانشاءات وبدء أعمال الخرسانات للمرحلتين الاولى والثانية بمشروع " سولى " اول جولف ريزيدنس بالعاصمة الإدارية واحد ابرز مشروعات الشركة .

وأشار هادى حامد – نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ان UC منذ انشائها وتقدم فكرا عمرانيا مختلفا من خلال تقديم مشروعات متعددة الاستخدامات تمزج بين الجودة والراحة، وتحرص شركة يو سي للتطوير العقاري على الا تقدم وحدات فقط، بل تجربة معيشية مميزة تناسب مختلف تطلعات العملاء ، بالإضافة إلى حرص الشركة على الالتزام بتنفيذ مشروعاتها وفقا لأعلى معايير الجودة وبمعدلات انشاء قياسية فى كافة مشروعاتها ، مشيرا إلى أن الشركة انتهت من أعمال الهيكل الخرسانى لمشروعى Uni Tower 1, و Uni Tower2 بالكامل وتستعد الان للتعاقد على أعمال الواجهات الخارجية للمشروعين والتشطيبات الداخلية للوحدات .

وأضاف حامد أن مشروعى " يونى تاور ١ – ويونى تاور ٢ " كانا باكورة اعمال الشركة فى مجال التطوير العقارى بمنطقة الداون تاون بأحد أكثر المناطق تميزا بإطلاله مباشرة على فندق الماسة وبالقرب من كافة المحاور والميادين الرئيسية على مساحة بناىية تقدر بنحو ١١ الف متر مربع للمشروع الواحد ، موضحا ان كل مشروع مكون من ارضى و11 أدوار متكررة ما بين تجارى وادارى وطبى وفندقى بأجمالي استثمارات تخطت ٢ مليار جنيه ،ومن المخطط تسليمهما خلال عام ٢٠٢٥ ، مؤكدا أن المشروعين مكملان كل منهما الاخر فى تكوين معمارى فريد يتوسطهما اكبر بلازا ترفيهية مفتوحة بالداون تاون ، وخدمات متكاملة ومتنوعة تلبى احتياجات رواد هذه المنطقة الحيوية فى قلب العاصمة .

وأضاف حامد إلى أن أعمال الإنشاءات بباقى مشروعات الشركة تسير بوتيرة سريعة لتسليم المشروعات للعملاء فى المواعيد المتفق عليها لافتا إلى الانتهاء من أعمال الحفر ووضع القواعد والاساسات لبدء أعمال الهياكل الخرسانية للمرحلة الأولى والثانية من مشروع سولى العاصمة الإدارية اول جولف ريزيدنس بالعاصمة والذى يعتبر واحدا من أبرز مشروعاتنا والذى يقع بمنطقة R8 على المحور المركزي، فى واحدة من اهم المناطق تميزا حيث يقع المشروع بالقرب من معظم المحاور والأماكن الحيوية في العاصمة الإدارية ، مشيرا الى ان المشروع يقام على مساحة 26 فدان، حيث خصص 80% منها للمساحات الخضراء واللاند سكيب، وتتميز الوحدات بإطلالات خلابة على أكبر مساحات طبيعية، بالإضافة إلى تنوع المساحات التى تلبى رغبة واحتياجات العملاء ، حيث تبدأ مساحات الوحدات من 155 متر مربع، والدوبلكس من 229 متر مربع، ويقدم المشروع تصميمات عالمية ومتميزة تلبي احتياجات مختلف العملاء بأسعار تنافسية.

واضاف حامد الى شركةuc تعتبر من الشركات الرائدة فى الاستثمار بشركة العاصمة الإدارية الجديدة لإيمانها بقوة وجدوى هذا المشروع العملاق منذ اليوم الأول من انطلاقه ، وهذا ما جعلها تركز خطتها الاستثمارية والتوسعية فى إطلاق أكثر من مشروع بالعاصمة الإدارية ، وذلك فى اطار حرص الشركة على المشاركة بتنفيذ عدد من المشروعات فى المدن الجديدة تماشيا مع خطة التنمية الشاملة للدولة فى انشاء عدد من المدن المستدامة فى المناطق الحيوية بمصر .

وأشار حامد ان الشركة لديها خطة استراتيجية اساسية تعتمد على تنفيذ خطة استثمارية طموحة خلال الفترة المقبلة والالتزام بجودة ومعايير وتوقيتات التنفيذ لمشروعاتها باعتباره أهم الأولويات الخاصة بالشركة ، موضحا أن معدلات الإنشاء فى مشروعات الشركة الأخرى تسير وفقا للخطة الإنشائية الموضوعة من قبل الشركة ووفقا لأعلى معايير الجودة والأداء وتطبيق أحدث التقنيات والمعايير فى البناء والتصميم، لتقديم حلول فريدة ومبتكرة لتلبية احتياجات العملاء ، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة التى تقدمها الشركة .

واشار الى ان الشركة طرحت مؤخرا مشروع " ترو " أحدث مشروعاتها بالتجمع الخامس ليكون بواحدة من أهم المناطق الاستثنائية بقلب التجمع الخامس بمنطقة اللوتس ، حيث يقع على بعد خطوات من التسعين الشمالي والجنوبي، بالقرب من مختلف المناطق، مما يجعل المشروع الاختيار الامثل لراغبى الاستثمار والتميز .



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